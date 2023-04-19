У РФ заявили, що ФСБ затримала чоловіка, який готував диверсію на об'єкті енергосистеми Криму

Працівники російської ФСБ. Фото: росЗМІ

У Росії заявили, що ФСБ запобігла диверсії спецслужб України на об'єкті енергосистеми Криму. Правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до інциденту.

Про це повідомляє росЗМІ.

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"У Керчі запобігли підготовці диверсії на об'єкті енергосистеми півострова. У результаті проведених заходів затримано причетного до підготовки цього злочину громадянина Росії та України 1971 року народження", — йдеться у повідомленні.

Російське ЗМІ пише, що за місцем проживання затриманого ФСБ вилучила саморобний вибуховий пристрій і засоби зв'язку, що містять листування з представником спецслужб України, який нібито координував його роботу.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

Також ми писали, що 14 квітня, в Сумській області СБУ затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин, який працює у ФСБ.

Додамо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.