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В РФ заявили, что ФСБ задержала мужчину, который готовил диверсию на объекте энергосистемы Крыма

19 апреля 2023 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ заявили, что ФСБ задержала мужчину, который готовил диверсию на объекте энергосистемы Крыма
Работники российской ФСБ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России заявили, что ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма. Правоохранители задержали мужчину, причастного к инциденту.

Об этом сообщает росСМИ.

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"В Керчи предотвратили подготовку диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке этого преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — говорится в сообщении.

Российское СМИ пишет, что по месту жительства задержанного ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, якобы координировавшим его работу.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже до конца лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

Также мы писали, что 14 апреля в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украинско-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.

Добавим, Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех информаторов ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.

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