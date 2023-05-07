У Полтаві затримали чоловіка, який намагався вбити свою дружину гранатою
У Полтаві затримали 59-річного чоловіка, який намагався вбити свою дружину. Фігурант під час конфлікту кинув на підлогу бойову гранату.
Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.
Чоловік намагався вбити свою дружину
"У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 59-річного мешканця Полтави. Чоловіка підозрюють у причетності до замаху на умисне вбивство дружини. За погодженням з Полтавською окружною прокуратурою відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Інцидент стався вчора, 6 травня, близько 19:00, у Подільському районі Полтави. За попередньою інформацією слідчого підрозділу відділення № 1 Полтавського райуправління поліції, між фігурантом та його 41-річною дружиною виник конфлікт. У процесі сварки правопорушник кинув на підлогу гранату.
Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження, а жінка не постраждала.
Затриманому надано необхідну медичну допомогу — загрози для його життя та здоров’я немає.
Поліцейські спрямували вилучені з місця події речові докази. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
В поліції розповіли, що в рамках відкритого кримінального провадження триває комплекс необхідних слідчих дій, а також оперативних заходів щодо встановлення джерела походження боєприпасу.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 28 квітня, у Миколаєві пролунав вибух на проспекті Центральному. Як виявилось, нетверезий чоловік кинув гранату через те, що люди відмовилися дати йому гроші.
Також ми писали, що 17 квітня у Харківській області стався напад на людей, внаслідок якого троє людей отримали осколкові поранення. Інцидент стався в Вільхуватській громаді, де місцевий житель кинув гранату РГД під автомобіль, де були люди.