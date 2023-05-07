Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Полтаве задержали мужчину, который пытался убить свою жену гранатой arrow

В Полтаве задержали мужчину, который пытался убить свою жену гранатой

7 мая 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Полтаве задержали мужчину, который пытался убить свою жену гранатой
Боевые гранаты на подоконнике. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Полтаве задержали 59-летнего мужчину, который пытался убить свою жену. Фигурант во время конфликта бросил на пол боевую гранату.

Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области.

Читайте также:

Мужчина пытался убить свою жену

"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан 59-летний житель Полтавы. Мужчину подозревают в причастности к покушению на умышленное убийство жены. По согласованию с Полтавской окружной прокуратурой сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (законченное покушение), частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вчера, 6 мая, около 19:00, в Подольском районе Полтавы. По предварительной информации следственного подразделения отделения № 1 Полтавского райуправления полиции, между фигурантом и его 41-летней супругой возник конфликт. В процессе ссоры правонарушитель бросил на пол гранату.

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения, а женщина не пострадала.

Задержанному предоставлена необходимая медицинская помощь — угрозы для его жизни и здоровья нет.

Полицейские направили изъятые с места происшествия вещественные доказательства. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В полиции рассказали, что в рамках открытого уголовного производства продолжается комплекс необходимых следственных действий, а также оперативные меры по установлению источника происхождения боеприпаса.

Напомним, в пятницу вечером, 28 апреля, в Николаеве раздался взрыв по Центральному проспекту. Как оказалось, нетрезвый мужчина бросил гранату из-за того, что люди отказались дать ему деньги.

Также мы писали, что 17 апреля в Харьковской области произошло нападение на людей, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Инцидент произошел в Вильхуватской громаде, где местный житель бросил гранату РГД под автомобиль, где находились люди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас