В Полтаве задержали мужчину, который пытался убить свою жену гранатой

Боевые гранаты на подоконнике. Фото: Pixabay

В Полтаве задержали 59-летнего мужчину, который пытался убить свою жену. Фигурант во время конфликта бросил на пол боевую гранату.

Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области.

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Мужчина пытался убить свою жену

"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан 59-летний житель Полтавы. Мужчину подозревают в причастности к покушению на умышленное убийство жены. По согласованию с Полтавской окружной прокуратурой сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15 (законченное покушение), частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вчера, 6 мая, около 19:00, в Подольском районе Полтавы. По предварительной информации следственного подразделения отделения № 1 Полтавского райуправления полиции, между фигурантом и его 41-летней супругой возник конфликт. В процессе ссоры правонарушитель бросил на пол гранату.

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения, а женщина не пострадала.

Задержанному предоставлена необходимая медицинская помощь — угрозы для его жизни и здоровья нет.

Полицейские направили изъятые с места происшествия вещественные доказательства. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В полиции рассказали, что в рамках открытого уголовного производства продолжается комплекс необходимых следственных действий, а также оперативные меры по установлению источника происхождения боеприпаса.

Напомним, в пятницу вечером, 28 апреля, в Николаеве раздался взрыв по Центральному проспекту. Как оказалось, нетрезвый мужчина бросил гранату из-за того, что люди отказались дать ему деньги.

Также мы писали, что 17 апреля в Харьковской области произошло нападение на людей, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Инцидент произошел в Вильхуватской громаде, где местный житель бросил гранату РГД под автомобиль, где находились люди.