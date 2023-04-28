У Миколаєві п'яний чоловік підірвав гранату через те, що йому відмовилися дати дві гривні

Місце вибуху гранати в Миколаєві. Фото: Суспільне Миколаїв

У п'ятницю ввечері, 28 квітня, у Миколаєві пролунав вибух по проспекті Центральному. Як виявилось, нетверезий чоловік кинув гранату через те, що люди відмовилися дати йому гроші.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

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"Миколаїв, тихий вечір п’ятниці після дводенного терору рашистів. Раптовий вибух біля одного з будинків по проспекті Центральному примусив мешканців багатоповерхівок виходити з документами та з речами до безпечного місця, подумали, що "прильоти", — розповів Шайхет.

За його словами, чоловік в алкогольному сп'янінні вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.

Правопорушник та жінка, яка проходила повз, отримали тілесні ушкодження внаслідок вибуху. Наразі медики надають їм медичну допомогу.

"Зловмисником неодмінно займатимуться поліцейські, щойно до нього допустять лікарі. Нині слідчі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події. Злочинець неодмінно нестиме покарання відповідно до закону", — наголосив Шайхет.

Місце вибуху гранати в Миколаєві. Фото: t.me/s_shayhet

Місце вибуху гранати в Миколаєві. Фото: t.me/s_shayhet

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 28 квітня, у центральному районі Миколаєва пролунав гучний вибух. На місце події прибули поліцейські та медики.

Також ми писали, що 17 квітня у Харківській області стався напад на людей, внаслідок якого троє людей отримали осколкові поранення. Інцидент стався в Вільхуватській громаді, де місцевий житель кинув гранату РГД під автомобіль, де були люди.

Додамо, 16 квітня у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити свою 33-річну знайому та її 37-річного товариша. Фігурант кинув гранату в людей.