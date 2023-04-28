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В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату из-за того, что ему отказались дать две гривны

28 апреля 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату из-за того, что ему отказались дать две гривны
Место взрыва гранаты в Николаеве. Фото: Суспільне Николаев
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пятницу вечером, 28 апреля, в Николаеве прогремел взрыв по проспекту Центральному. Как оказалось, нетрезвый мужчина бросил гранату из-за того, что люди отказались дать ему деньги.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

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"Николаев, тихий вечер пятницы после двухдневного террора рашистов. Внезапный взрыв возле одного из домов по Центральному проспекту заставил жителей многоэтажек выходить с документами и с вещами в безопасное место, подумали, что "прилеты", — рассказал Шайхет.

По его словам, мужчина в алкогольном опьянении решил взорвать гранату после того, как граждане, просто ремонтировавшие свой автомобиль, отказались дать ему две гривны.

Правонарушитель и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения в результате взрыва. Медики оказывают им медицинскую помощь.

"Злоумышленником непременно будут заниматься полицейские, как только к нему допустят врачи. Сейчас следователи решают вопрос окончательной квалификации происшествия. Преступник непременно будет нести наказание в соответствии с законом", — подчеркнул Шайхет.

В Николаеве мужчина взорвал гранату
Место взрыва гранаты в Николаеве. Фото: t.me/s_shayhet
В Николаеве мужчина взорвал гранату
Место взрыва гранаты в Николаеве. Фото: t.me/s_shayhet

Напомним, сегодня вечером, 28 апреля, в центральном районе Николаева раздался громкий взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Также мы писали, что 17 апреля в Харьковской области произошло нападение на людей, в результате которого три человека получили осколочные ранения. Инцидент произошел в Вильхуватской общине, где местный житель бросил гранату РГД под автомобиль, где находились люди.

Добавим, 16 апреля в Киеве задержали мужчину, который из-за ревности пытался убить свою 33-летнюю знакомую и ее 37-летнего товарища. Фигурант бросил гранату в людей.

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