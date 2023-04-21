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У мережі з'явилося відео потужного вибуху в Бєлгороді

21 квітня 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явилося відео потужного вибуху в Бєлгороді
Наслідки вибуху в Бєлгороді. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів потужний вибух. Внаслідок нього утворилася вирва радіусом 20 метрів. У мережі опублікували відео, на якому чітко можна побачити момент вибуху.

Про це повідомляють росЗМІ.

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З'явилося відео вибуху в Бєлгороді

На вулицю Бєлгорода впав російський авіаційний снаряд із винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил. 

На відео видно, як снаряд ввійшов у землю, а через декілька секунд — вибухає.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, у місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. Місцеві Telegram-канали повідомили, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах магазину. 

Також ми писали, що російське Міноборони визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу", — зазначається в повідомленні.

Додамо, росіяни визнали, що внаслідок падіння їхньої ж авіаційної бомби на Бєлгород є постраждалі. Одну жінку навіть довелося госпіталізувати із черепно-мозковою травмою.

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