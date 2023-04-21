Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В сети появилось видео мощного взрыва в Белгороде arrow

В сети появилось видео мощного взрыва в Белгороде

21 апреля 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появилось видео мощного взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. В сети опубликовали видео, на котором четко можно увидеть момент взрыва.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Появилось видео взрыва в Белгороде

На улицу Белгорода упал российский авиационный снаряд с истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил.

На видео видно, как снаряд вошел в землю, а через несколько секунд — взрывается.

Напомним, вчера, 20 апреля, в городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. Местные Telegram-каналы сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу магазина.

Также мы писали, что российское Минобороны признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — отмечается в сообщении.

Добавим, россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас