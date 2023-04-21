В сети появилось видео мощного взрыва в Белгороде

Последствия взрыва в Белгороде Фото: росСМИ

Вчера, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. В сети опубликовали видео, на котором четко можно увидеть момент взрыва.

Об этом сообщают росСМИ.

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На улицу Белгорода упал российский авиационный снаряд с истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил.

На видео видно, как снаряд вошел в землю, а через несколько секунд — взрывается.

Напомним, вчера, 20 апреля, в городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. Местные Telegram-каналы сообщили, что одну из машин ударной волной забросило на крышу магазина.

Также мы писали, что российское Минобороны признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — отмечается в сообщении.

Добавим, россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.