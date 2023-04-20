З'явилося відео моменту вибуху у Бєлгороді

Наслідки вибуху у Бєлгороді 20 квітня 2023 року. Фото: російські ЗМІ

У мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.

Кадри моменту вибуху із камер спостереження оприлюднили російські ЗМІ.

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Подробиці

Як видно з відео, незадовго до вибуху було чутно гучний гул, схожий на звук літака. Від цього гулу у припаркованих у дворах автівках спрацювали сигналізації. Тільки після цього прогримів вибух.

У російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що вибух стався внаслідок падіння авіабомби із літака, при цьому бомба нібито не здетонувала. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Міська влада Бєлгорода також повідомляє, що внаслідок вибуху постраждали будинки неподалік місця події. У квартирах повибивало вікна.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив журналістам, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

"Жінку з черепно-мозковою травмою у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до міської лікарні №2. Другу жінку з саднами — від госпіталізації відмовилася, усю необхідну медичну допомогу надано на місці", — повідомив він.

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Також Гладков повідомив, що внаслідок обстеження території руйнування виявлено у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Пошкоджено також чотири автомобілі.

Нагадаємо, увечері 20 квітня у російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. На одній із вулиць у центрі міста утворилася вирва радіусом 20 метрів.