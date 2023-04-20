Появилось видео момента взрыва в Белгороде

Последствия взрыва в Белгороде – 20 апреля 2023 года. Фото: российские СМИ

В сети появилось видео момента взрыва в городе Белгороде. Известно, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.

Кадры момента взрыва камер наблюдения обнародовали российские СМИ.

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Как видно из видео, незадолго до взрыва был слышен громкий гул, похожий на звук самолета. От этого гула в припаркованных во дворах автомобилях сработали сигнализации. Только после этого прогремел взрыв.

В российских Telegram-каналах появилась информация, что взрыв произошел из-за падения авиабомбы с самолета, при этом бомба якобы не сдетонировала. Подтверждения этой информации пока нет.

Городские власти Белгорода также сообщают, что в результате взрыва пострадали дома неподалеку от места происшествия. В квартирах выбило окна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил журналистам, что в результате взрыва пострадали два человека.

"Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина со ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", — сообщил он.

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Также Гладков сообщил, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома. Повреждены также четыре автомобиля.

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. На одной из улиц в центре города образовалась воронка радиусом 20 метров.