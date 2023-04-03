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У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці: подробиці

3 квітня 2023 12:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок вибуху та пожежі постраждало десятеро людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У п’ятиповерховому будинку у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині стався вибух та виникла пожежа. Наразі відомо, що причиною вибуху став витік газу. 

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій

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Що відомо

Як розповідають у відомстві, повідомлення про вибух та пожежу надійшло 3 квітня о 06:56. Будинок розташований на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Кривий Ріг вибух 3 квітня

Надзвичайники, які прибули на місце події встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м.

Кривий Ріг вибух 3 квітня

О 07:42 займання було локалізовано, а о 08:12 — ліквідовано.

Наслідки вибуху та пожежі

Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

Кривий Ріг вибух 3 квітня

Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, з них чотири особи за допомогою спеціальної техніки та шість осіб по сходових клітинах. 

Внаслідок події постраждало 10 осіб, у тому числі одна дитина. У семи осіб ситуаційна реакція, вони від госпіталізації відмовились.

Госпіталізовані троє травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та дві жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає.

Нагадаємо, 23 березня у Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці. Причиною вибуху став витік газу. В результаті вибуху постраждав один чоловік — власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. 

Також повідомлялося, що 1 квітня у Шевченківському районі Львова стався потужний вибух. У квартирі десятиповерхового будинку, ймовірно, вибухнула граната.

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