У ДСНС розповіли про причини вибуху у багатоповерхівці Кропивницького

Вибух газу стався на шостому поверсі дев’ятиповерхівки в одному зі спальних районів

Під час повітряної тривоги у спальному районі Кропивницького пролунав вибух. За інформацією надзвичайників, на шостому поверсі дев’ятиповерхівки стався вибух газу.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Деталі

Так, 23 березня о 09:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух в одній із дев'ятиповерхівок Кропивницького.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що у квартирі на шостому поверсі стався вибух без послідуючого горіння.

За даними надзвичайників, причина у вибуху газо-повітряної суміші.

Загалом в результаті вибуху постраждав один чоловік — власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Окрім того, двох людей було врятовано.

Зазначимо, що наразі на місці події працює 31 рятувальник, задіяно вісім пожежних машин.

Нагадаємо, зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Відомо, що постраждав співробітник псевдо поліції.