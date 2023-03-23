У ДСНС розповіли про причини вибуху у багатоповерхівці Кропивницького
Під час повітряної тривоги у спальному районі Кропивницького пролунав вибух. За інформацією надзвичайників, на шостому поверсі дев’ятиповерхівки стався вибух газу.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
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Деталі
Так, 23 березня о 09:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух в одній із дев'ятиповерхівок Кропивницького.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що у квартирі на шостому поверсі стався вибух без послідуючого горіння.
За даними надзвичайників, причина у вибуху газо-повітряної суміші.
Загалом в результаті вибуху постраждав один чоловік — власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Окрім того, двох людей було врятовано.
Зазначимо, що наразі на місці події працює 31 рятувальник, задіяно вісім пожежних машин.
Нагадаємо, зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Відомо, що постраждав співробітник псевдо поліції.