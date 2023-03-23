В ГСЧС рассказали о причинах взрыва в многоэтажке Кропивницкого

Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажки в одном из спальных районов

Во время воздушной тревоги в спальном районе Кропивницкого раздался взрыв. По информации чрезвычайников, на шестом этаже девятиэтажки произошел взрыв газа.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Так, 23 марта в 09:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в одной из девятиэтажек Кропивницкого.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в квартире на шестом этаже произошел взрыв без последующего горения.

По данным чрезвычайников, причина во взрыве газо-воздушной смеси.

В результате взрыва пострадал один человек — владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу. Кроме того, два человека были спасены.

Отметим, что в настоящее время на месте происшествия работает 31 спасатель, задействовано восемь пожарных машин.

Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Известно, что пострадал сотрудник псевдо-полиции.