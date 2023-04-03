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В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке: подробности

3 апреля 2023 12:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В результате взрыва и пожара пострадали десять человек
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В пятиэтажном доме в городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошел взрыв и возник пожар. Известно, что причиной взрыва стала утечка газа.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно

Как рассказывают в ведомстве, сообщение о взрыве и пожаре поступило 3 апреля в 06:56. Дом расположен по улице Героев полка "Азов" Центрально-Городского района города Кривой Рог.

Кривой Рог взрыв 3 апреля

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м.

Кривой Рог взрыв 3 апреля

В 07:42 возгорание было локализовано, а в 08:12 — ликвидировано.

Последствия взрыва и пожара

В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружено.

Кривой Рог взрыв 3 апреля

Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, из них четыре человека с помощью специальной техники и шесть человек по лестничным клеткам.

В результате происшествия пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. У семи человек ситуационная реакция, они от госпитализации отказались.

Госпитализированы трое травмированных: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и две женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения. Погибших нет.

Напомним, 23 марта в Кропивницком произошел взрыв в многоэтажке. Причиной взрыва стала утечка газа. В результате взрыва пострадал один человек — владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу. 

Также сообщалось, что 1 апреля в Шевченковском районе Львова произошел мощный взрыв. В квартире десятиэтажного дома, вероятно, взорвалась граната.

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