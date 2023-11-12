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У Хорватії звільнили міністра оборони, який став винуватцем смертельної ДТП

12 листопада 2023 15:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Хорватії звільнили міністра оборони, який став винуватцем смертельної ДТП
Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич. Фото: Globallookpress
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич був звільнений після того, як став винуватцем смертельної автомобільної події. На місце міністра був призначений Здравко Якоп, який раніше обіймав посаду державного секретаря в міністерстві.

Про це повідомляє АР.

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Міністр оборони Хорватії став винуватцем смертельної ДТП

У повідомленні йдеться, що інцидент стався рано-вранці, коли 44-річний Баножич, обганяючи вантажівку в складних погодних умовах, зіткнувся із зустрічним мікроавтобусом, внаслідок чого загинув водій мікроавтобуса. Міністр отримав серйозні травми та був доставлений до лікарні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович оголосив про усунення Баножича з посади невдовзі після публікації перших результатів розслідування ДТП, яке сталося у східній частині Хорватії 11 листопада.

За даними інших ресурсів новин, міністр прямував на полювання. Під час обгону він не переконався у безпеці маневру та не врахував погодні умови, що призвело до аварії.

Внаслідок зіткнення Баножич отримав травми голови, мозку та численні ушкодження тіла. Зараз він перебуває під медичним наглядом, але його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у Київській області сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом з авто.

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