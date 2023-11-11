Смертельное ДТП в Киевской области — сгорело авто с водителем

Обгоревший в результате ДТП автомобиль. Фото: телеграм-канал Полиция на Киевщине

В Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.

Об этом сообщает телеграмм-канал Полиция Киевской области.

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По данным правоохранителей, смертельная авария произошла накануне, 10 ноября, на 143-м километре трассы Киев — Одесса, между Киевской и Черкасской областями.

Водитель легкового автомобиля Renault столкнулся с металлическим отбойником. В результате аварии автомобиль опрокинулся и вспыхнул. Спасатели погасили огонь и обнаружили в салоне тело водителя.

Сообщение о ДТП. Фото: скриншот поста Полиция на Киевщине

Напомним, утром 11 ноября на въезде в Киев произошло серьезное ДТП. Из-за этого движение авто в сторону столицы усложнилось.

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