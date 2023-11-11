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Смертельное ДТП в Киевской области — сгорело авто с водителем

11 ноября 2023 13:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Смертельное ДТП в Киевской области — сгорело авто с водителем
Обгоревший в результате ДТП автомобиль. Фото: телеграм-канал Полиция на Киевщине
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.

Об этом сообщает телеграмм-канал Полиция Киевской области.

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Смертельное ДТП в Киевской области

По данным правоохранителей, смертельная авария произошла накануне, 10 ноября, на 143-м километре трассы Киев — Одесса, между Киевской и Черкасской областями.

Водитель легкового автомобиля Renault столкнулся с металлическим отбойником. В результате аварии автомобиль опрокинулся и вспыхнул. Спасатели погасили огонь и обнаружили в салоне тело водителя.

Сообщение о ДТП
Сообщение о ДТП. Фото: скриншот поста Полиция на Киевщине

Напомним, утром 11 ноября на въезде в Киев произошло серьезное ДТП. Из-за этого движение авто в сторону столицы усложнилось.

В Раховском районе в Закарпатье произошло ДТП, среди пострадавших — переселенец. Обладательница убежища, где проживал мужчина, утверждает, что в районе из-за "кумовства" хотят сфальсифицировать дело и виновник якобы уже договаривается с врачами и следствием. Все детали по ДТП и состоянию пострадавшего общественный деятель Екатерина Терехова рассказала Новини.LIVE.

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