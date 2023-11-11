На в'їзді до Києва сталася ДТП — рух авто ускладнено

ДТП на Бориспільському шосе 11 листопада Фото: Патрульна поліція

Вранці 11 листопада на в'їзді до Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Через це рух авто у бік столиці ускладнено.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Повідомляється, що на Бориспільському шосе, приблизно за два кілометри від Харківської площі, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через це трафік у бік Києва відчуває труднощі. У міру наближення до міста рух здійснюється середньою смугою.

На місці події патрульні забезпечують безпеку.

У поліції зазначили, що водіям слід виявляти підвищену увагу, суворо дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, що у Рахівському районі на Закарпатті сталася ДТП, серед постраждалих — переселенець. Господиня будинку, де проживав чоловік, стверджує, що в районі через "кумівство" хочуть сфальсифікувати справу і винуватець нібито вже домовляється з лікарями та слідством.