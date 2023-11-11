На въезде в Киев произошло ДТП — движение авто усложнено

ДТП на Бориспольском шоссе 11 ноября. Фото: Патрульная полиция

Утром, 11 ноября на въезде в Киев произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого движение авто в сторону столицы затруднено.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Сообщается, что на Бориспольском шоссе, примерно в двух километрах от Харьковской площади, произошло дорожно-транспортное происшествие. В связи с этим трафик в сторону Киева испытывает затруднения. По мере приближения к городу движение осуществляется по средней полосе.

На месте происшествия патрульные обеспечивают безопасность.

В полиции указали, что водителям следует проявлять повышенное внимание, строго придерживаться правил дорожного движения и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, что в Раховском районе в Закарпатье произошло ДТП, среди пострадавших — переселенец. Хозяйка дома, где проживал мужчина, утверждает, что в районе из-за "кумовства" хотят сфальсифицировать дело и виновник якобы уже договаривается с врачами и следствием.