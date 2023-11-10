ДТП в Закарпатье - следствие пытаются подкупить

Жуткое ДТП в Закарпатье — пострадавший ВПЛ борется с "кумовством" в районе
В Раховском районе в Закарпатье произошло ДТП, среди пострадавших — переселенец. Хозяйка дома, где проживал мужчина, утверждает, что в районе из-за "кумовства" хотят сфальсифицировать дело и виновник якобы уже договаривается с врачами и следствием.
Все детали о ДТП и состоянии потерпевшего общественный деятель Екатерина Терехова рассказала Новини.LIVE.
Подробности ДТП
ДТП произошло 9 ноября в селе Ясиня Раховского района. Среди потерпевших — 23-летний Артем, переселенец. Он управлял бусом, а в него врезался водитель иномарки.
"Пока мы доехали на место происшествия, то уже нам стало известно, что въехавший в Артема человек — местный мажор, непростой человек. Родственники водителя уже пытались в больнице с Артемом "решать" вопрос, чтобы он не писал заявление", — сказала Екатерина Терехова.
Потерпевшему предлагали деньги на лечение, чтобы у него не было вопросов к следствию. Кроме того, они решали что-то с врачами.
По словам общественного деятеля, врачи из Рахова определили, что у потерпевшего не было значительных травм и даже дали снимки, в которых было засвидетельствовано — переломов нет. Однако уже в больнице в Мукачево подтвердили, что есть травмы. Сейчас семья ждет выводов медиков.
Екатерина добавила, что правоохранители держали в секрете имя водителя, не давали видео с нагрудных камер, а на следующий день в документах вообще заменили машину.
Состояние потерпевшего
"Выяснилось, что он имеет много переломов, требует операции на руке. На сегодняшний день хирурги уже достали у него обломки косточек из ног, носа, из ушей. У него есть серьезная травма головы. Мы ждем выводы и поедем с его гражданской женой подавать заявление в полицию на врача в Рахове", — сказала Екатерина.
Женщина надеется, что публичная огласка поможет справедливому следствию.
Напомним, в Полтавской области из-за сильного тумана произошло масштабное ДТП на трассе М 03 Киев — Харьков вблизи Решетиловки. Столкнулось около 10 автомобилей. В результате аварии есть погибший.
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