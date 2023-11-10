Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Моторошна ДТП на Закарпатті — постраждалий ВПО бореться з "кумівством" в районі arrow

Моторошна ДТП на Закарпатті — постраждалий ВПО бореться з "кумівством" в районі

10 листопада 2023 17:04
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
ДТП на Закарпатті - слідство намагаються підкупити
ДТП на Закарпатті за участі ВПО. Фото: Скріншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Рахівському районі на Закарпатті сталася ДТП, серед постраждалих — переселенець. Власниця прихистку, де проживав чоловік, стверджує, що у районі через "кумівство" хочуть сфальсифікувати справу і винуватець нібито вже домовляється з лікарями та слідством. 

Всі деталі щодо ДТП та стану потерпілого громадська діячка Катерина Терехова розповіла Новини.LIVE. 

Читайте також:

Деталі ДТП 

ДТП сталася 9 листопада в селі Ясіня Рахівського району. Серед потерпітих — 23-річний Артем, переселенець. Він кермував бусом, а в нього врізався водій іномарки. 

"Доки ми доїхали на місце події, то вже нам стало відомо, що людина, яка в'їхала в Артема, — місцевий мажор, непроста людина. Родичі водія вже намагалися в лікарні з Артемом "порішати" питання, щоб він не писав заяву", — сказала Катерина Терехова. 

ДТП на Закарпатье
Машина потерпілого в ДТП. Фото: Катерина Терехова

Потерпілому пропонували гроші на лікування, аби той не мав питань до слідства. Окрім того, вони вирішували щось з лікарями. 

За словами громадської діячки, лікарі з Рахова визначили, що у потерпілого не було значних травм і навіть дали знімки, в яких засвідчено — переломів немає. Однак вже в лікарні в Мукачево підтвердили, що є травми. Наразі родина чекає на висновки медиків. 

Катерина додала, що правоохоронці тримали в секреті ім'я водія, не давали відео з нагрудних камер, а наступного дня в документах взагалі замінили автівку. 

Стан потерпілого 

"З'ясувалося, що він має багато переломів, потребує операції на руці. На сьогодні хірурги вже дістали в нього уламки кісточок з ніг, носу, з вух. У нього є серйозна травма голови. Ми чекаємо висновки і поїдемо з його громадянською дружиною складати заяву в поліцію на лікаря в Рахові", — сказала Катерина. 

Жінка сподівається, що публічний розголос допоможе справедливому слідству. 

Нагадаємо, на Полтавщині через сильний туман сталася масштабна ДТП на трасі М 03 Київ — Харків поблизу Решетилівки. Зіткнулося близько 10 авто. Внаслідок аварії є загиблий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі