ДТП на Закарпатті - слідство намагаються підкупити

Моторошна ДТП на Закарпатті — постраждалий ВПО бореться з "кумівством" в районі
У Рахівському районі на Закарпатті сталася ДТП, серед постраждалих — переселенець. Власниця прихистку, де проживав чоловік, стверджує, що у районі через "кумівство" хочуть сфальсифікувати справу і винуватець нібито вже домовляється з лікарями та слідством.
Всі деталі щодо ДТП та стану потерпілого громадська діячка Катерина Терехова розповіла Новини.LIVE.
Деталі ДТП
ДТП сталася 9 листопада в селі Ясіня Рахівського району. Серед потерпітих — 23-річний Артем, переселенець. Він кермував бусом, а в нього врізався водій іномарки.
"Доки ми доїхали на місце події, то вже нам стало відомо, що людина, яка в'їхала в Артема, — місцевий мажор, непроста людина. Родичі водія вже намагалися в лікарні з Артемом "порішати" питання, щоб він не писав заяву", — сказала Катерина Терехова.
Потерпілому пропонували гроші на лікування, аби той не мав питань до слідства. Окрім того, вони вирішували щось з лікарями.
За словами громадської діячки, лікарі з Рахова визначили, що у потерпілого не було значних травм і навіть дали знімки, в яких засвідчено — переломів немає. Однак вже в лікарні в Мукачево підтвердили, що є травми. Наразі родина чекає на висновки медиків.
Катерина додала, що правоохоронці тримали в секреті ім'я водія, не давали відео з нагрудних камер, а наступного дня в документах взагалі замінили автівку.
Стан потерпілого
"З'ясувалося, що він має багато переломів, потребує операції на руці. На сьогодні хірурги вже дістали в нього уламки кісточок з ніг, носу, з вух. У нього є серйозна травма голови. Ми чекаємо висновки і поїдемо з його громадянською дружиною складати заяву в поліцію на лікаря в Рахові", — сказала Катерина.
Жінка сподівається, що публічний розголос допоможе справедливому слідству.
Нагадаємо, на Полтавщині через сильний туман сталася масштабна ДТП на трасі М 03 Київ — Харків поблизу Решетилівки. Зіткнулося близько 10 авто. Внаслідок аварії є загиблий.
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