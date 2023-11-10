ДТП на Закарпатті - слідство намагаються підкупити

ДТП на Закарпатті за участі ВПО. Фото: Скріншот

У Рахівському районі на Закарпатті сталася ДТП, серед постраждалих — переселенець. Власниця прихистку, де проживав чоловік, стверджує, що у районі через "кумівство" хочуть сфальсифікувати справу і винуватець нібито вже домовляється з лікарями та слідством.

Всі деталі щодо ДТП та стану потерпілого громадська діячка Катерина Терехова розповіла Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі ДТП

ДТП сталася 9 листопада в селі Ясіня Рахівського району. Серед потерпітих — 23-річний Артем, переселенець. Він кермував бусом, а в нього врізався водій іномарки.

"Доки ми доїхали на місце події, то вже нам стало відомо, що людина, яка в'їхала в Артема, — місцевий мажор, непроста людина. Родичі водія вже намагалися в лікарні з Артемом "порішати" питання, щоб він не писав заяву", — сказала Катерина Терехова.

Машина потерпілого в ДТП. Фото: Катерина Терехова

Потерпілому пропонували гроші на лікування, аби той не мав питань до слідства. Окрім того, вони вирішували щось з лікарями.

За словами громадської діячки, лікарі з Рахова визначили, що у потерпілого не було значних травм і навіть дали знімки, в яких засвідчено — переломів немає. Однак вже в лікарні в Мукачево підтвердили, що є травми. Наразі родина чекає на висновки медиків.

Катерина додала, що правоохоронці тримали в секреті ім'я водія, не давали відео з нагрудних камер, а наступного дня в документах взагалі замінили автівку.

Стан потерпілого

"З'ясувалося, що він має багато переломів, потребує операції на руці. На сьогодні хірурги вже дістали в нього уламки кісточок з ніг, носу, з вух. У нього є серйозна травма голови. Ми чекаємо висновки і поїдемо з його громадянською дружиною складати заяву в поліцію на лікаря в Рахові", — сказала Катерина.

Жінка сподівається, що публічний розголос допоможе справедливому слідству.

Нагадаємо, на Полтавщині через сильний туман сталася масштабна ДТП на трасі М 03 Київ — Харків поблизу Решетилівки. Зіткнулося близько 10 авто. Внаслідок аварії є загиблий.