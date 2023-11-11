Смертельна ДТП на Київщині — згоріло авто з водієм

Обгоріла автівка внаслідок ДТП. Фото: телеграм-канал Поліція на Київщині

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса. Чоловік згорів живцем разом із авто.

Про це повідомляє телеграм-канал Поліція на Київщині.

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За даними правоохоронців, смертельна аварія, яка була напередодні, 10 листопада сталася на 143 км траси Київ-Одеса, між Київською та Черкаською областями.

Водій легкового авто "Renault" зіткнувся із металевим відбійником. В результаті аварії автівка перекинулась та спалахнула. Рятувальники зупинили вогонь та виявили в салоні тіло водія.

Повідомлення про ДТП. Фото: скриншот допису Поліція на Київщині

Нагадаємо, вранці 11 листопада на в'їзді до Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Через це рух авто у бік столиці ускладнився.

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