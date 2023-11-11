Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП, когда ехал на охоту

Министр обороны Хорватии Марио Баножич. Фото: The Peninsula

Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в смертельное ДТП. Кроме него, погиб водитель микроавтобуся, в который врезался его автомобиль.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

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Министр обороны Хорватии погиб в ДТП

"Марио Баножич ехал на окраине города Винковцы на своем частном автомобиле Jeep, столкнувшемся с микроавтобусом. Водитель последнего погиб на месте", — сообщили в Минобороны страны.

Министр получил травмы, из-за чего его госпитализировали в больницу. По данным Index, в крови Баножича алкоголя не обнаружили.

Отмечается, что в момент ДТП он был один в машине и, скорее всего, направлялся на охоту, потому что был одет в охотничий костюм.

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