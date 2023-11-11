Міністр оборони Хорватії потрапив у смертельну ДТП, коли їхав на полювання

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич. Фото: The Peninsula

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Окрім нього загинув водій мікроавтобуся, в який врізався його автомобіль.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцевих чиновників.

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Міністр оборони Хорватії загинув у ДТП

"Маріо Баножич їхав на околиці міста Вінковці на своєму приватному автомобілі Jeep, який зіштовхнувся з мікроавтобусом. Водій останнього загинув на місці", — повідомили в Міноборони країни.

Міністр отримав травми, через що його госпіталізували до лікарні. За даними Index, в крові Баножича алкоголю не виявили.

Зазначається, що в момент ДТП він був один в машині та, скоріш за все, прямував на полювання, бо був одягнений у мисливський костюм.

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