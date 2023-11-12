В Хорватии уволили министра обороны, который стал виновником смертельного ДТП

Министр обороны Хорватии Марио Баножич. Фото: Globallookpress

Министр обороны Хорватии Марио Баножич был уволен после того, как стал виновником смертельного автомобильного происшествия. На место министра был назначен Здравко Якоп, ранее занимавший должность государственного секретаря в министерстве.

Об этом сообщает АР.

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В сообщении говорится, что инцидент произошел рано утром, когда 44-летний Баножич, обгоняя грузовик в сложных погодных условиях, столкнулся со встречным микроавтобусом, в результате чего погиб водитель микроавтобуса. Министр получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об отстранении Баножича от должности вскоре после публикации первых результатов расследования ДТП, случившегося в восточной части Хорватии 11 ноября.

По данным других новостных ресурсов, министр направлялся на охоту. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и не учел погодные условия, что привело к аварии.

В результате столкновения Баножич получил травмы головы, мозга и многочисленные повреждения тела. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением, но его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.