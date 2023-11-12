В Хорватии уволили министра обороны, который стал виновником смертельного ДТП
Министр обороны Хорватии Марио Баножич был уволен после того, как стал виновником смертельного автомобильного происшествия. На место министра был назначен Здравко Якоп, ранее занимавший должность государственного секретаря в министерстве.
Об этом сообщает АР.
Министр обороны Хорватии стал виновником смертельного ДТП
В сообщении говорится, что инцидент произошел рано утром, когда 44-летний Баножич, обгоняя грузовик в сложных погодных условиях, столкнулся со встречным микроавтобусом, в результате чего погиб водитель микроавтобуса. Министр получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об отстранении Баножича от должности вскоре после публикации первых результатов расследования ДТП, случившегося в восточной части Хорватии 11 ноября.
По данным других новостных ресурсов, министр направлялся на охоту. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и не учел погодные условия, что привело к аварии.
В результате столкновения Баножич получил травмы головы, мозга и многочисленные повреждения тела. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением, но его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.
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