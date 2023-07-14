У Хмельницькій області п'яний поліцейський побив цивільного та колегу: деталі скандалу

П'яний поліцейський, який здійняв скандал. Фото: скриншот

У селищі Стара Синява Хмельницької області стався п'яний скандал із поліцейським. Нетверезий правоохоронець зупинив підлітків на скутері, побив цивільного та свого колегу.

Про це повідомляє "Телеграф".

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Скандал з п'яним поліцейським

Вночі, 12 липня, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Старосинявського відділу поліції Сергій Бондар зупинив підлітків на скутері нібито за порушення правил дорожнього руху. Після цього на місце події прибув батько одного з хлопців, депутат селищної ради Юрій Кравчук.

Людям на місці події вдалося зняти відео. Кравчук говорив, що поліцейський п'яний. Правоохоронець не стримався та вдарив його. Після цього він почав бігати за ним.

На місце події прибули представники управління внутрішньої безпеки та управління головної інспекції та дотримання прав людини ГУНП на виклик про неправомірну поведінку поліцейського. Під час затримання п'яний правоохоронець почав битися головою об машину. Його відвезли до Летичівської лікарні, однак він відмовився проходити медичний огляд на стан сп'яніння. Поліцейський також вдарив колегу, який намагався не дати йому піти.

За словами Кравчука, нетверезий стан підтвердили у заступника начальника відділу поліції — 0,9 проміле, та ще двох правоохоронців — 0,4 проміле. Наразі немає офіційної інформації, яка б підтверджувала ці дані.

Як покарали поліцейського

У поліції Хмельниччини розповіли, що Бондаря усунуто від служби. Наразі триває службова перевірка.

У ДБР зазначили, що попередня класифікація порушення: перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем із застосуванням насильства та навмисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Бондарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Кіровоградщині у неділю, 25 червня, сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Ще трьох пасажирок шпиталізували до лікарні. Як стало відомо, за кермом автівки перебував поліцейський, який працює в одному з територіальних підрозділів. Він був у стані алкогольного сп'яніння.