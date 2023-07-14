В Хмельницкой области пьяный полицейский избил гражданского и коллегу: детали скандала

Пьяный полицейский, который поднял скандал. Фото: скриншот

В поселке Старая Синява Хмельницкой области произошел пьяный скандал с полицейским. Нетрезвый правоохранитель остановил подростков на скутере, избил гражданского и своего коллегу.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Скандал с пьяным полицейским

Ночью, 12 июля, временно исполняющий обязанности начальника Старосинявского отдела полиции Сергей Бондарь остановил подростков на скутере якобы за нарушение правил дорожного движения. После этого на место происшествия прибыл отец одного из парней, депутат поселкового совета Юрий Кравчук.

Людям на месте происшествия удалось снять видео. Кравчук говорил, что полицейский пьян. Правоохранитель не сдержался и ударил его. После этого он стал бегать за ним.

На место происшествия прибыли представители управления внутренней безопасности и управления главной инспекции и соблюдения прав человека ГУНП на вызов о неправомерном поведении полицейского. Во время задержания пьяный правоохранитель начал биться головой об машину. Его отвезли в Летичевскую больницу, однако он отказался проходить медицинский осмотр на состояние опьянения. Полицейский также ударил коллегу, который пытался не дать ему уйти.

По словам Кравчука, нетрезвое состояние подтвердили у заместителя начальника отдела полиции — 0,9 промилле, и еще двоих правоохранителей — 0,4 промилле. Пока нет официальной информации, подтверждающей эти данные.

Как наказали полицейского

В полиции Хмельницкой области рассказали, что Бондарь отстранен от службы. В настоящее время идет служебная проверка.

В ГБР отметили, что предварительная классификация нарушения: превышение власти или служебных полномочий правоохранителем с применением насилия и умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений. Бондарю грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Напомним, в Кировоградской области в воскресенье, 25 июня, произошло ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек. Еще трое пассажирок госпитализировали в больницу. Как стало известно, за рулем автомобиля находился полицейский, работающий в одном из территориальных подразделений. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.