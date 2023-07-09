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У Київській області п'яний водій з пасажирами в'їхав у дерево: загинула дитина

9 липня 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області п'яний водій з пасажирами в'їхав у дерево: загинула дитина
Постраждалий унаслідок ДТП чоловік. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області поблизу Макарова нетверезий водій зіткнувся з деревом. В його автомобілі було ще шість пасажирів.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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ДТП у Київській області

Аварія сталася в центрі села Ніжиловичі вчора, 8 липня, близько 23:00. За попередньою інформацією, нетверезий 46-річний водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та в`їхав у дерево.  

"Кермувальник і шість пасажирів, які перебували в авто, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них 3 дітей віком 15, 8 та 2 роки. Найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Іншим медики надають допомогу, встановлюються діагнози", — йдеться у повідомленні.

ДТП
Дитина у кареті швидкої допомоги. Фото: t.me/policekyivregion
ДТП
ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion
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Автомобіль, яким керував нетверезий водій. Фото: t.me/policekyivregion

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув військовий.

Також ми писали, що 4 липня у Василькові Київської області сталася потрійна ДТП. Відомо про потерпілих.

Додамо, 3 липня на трасі Київ — Чоп зіткнулися автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.

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