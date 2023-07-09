В Киевской области пьяный водитель с пассажирами въехал в дерево: погиб ребенок
В Киевской области вблизи Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП в Киевской области
Авария произошла в центре села Нижиловичи, вчера, 8 июля, около 23:00. По предварительной информации, нетрезвый 46-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в дерево.
"Водитель и шесть пассажиров, находившихся в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них 3 детей — в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи. Другим — медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб военный.
Также мы писали, что 4 июля, в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП. Известно о пострадавших.
Добавим, 3 июля, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.