В Киевской области пьяный водитель с пассажирами въехал в дерево: погиб ребенок

Пострадавший мужчина в результате ДТП. Фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области вблизи Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Авария произошла в центре села Нижиловичи, вчера, 8 июля, около 23:00. По предварительной информации, нетрезвый 46-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в дерево.

"Водитель и шесть пассажиров, находившихся в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них 3 детей — в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи. Другим — медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы", — говорится в сообщении.

Ребенок в карете скорой помощи. Фото: t.me/policekyivregion

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Фото: t.me/policekyivregion

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб военный.

Также мы писали, что 4 июля, в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП. Известно о пострадавших.

Добавим, 3 июля, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.