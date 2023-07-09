Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Киевской области пьяный водитель с пассажирами въехал в дерево: погиб ребенок arrow

В Киевской области пьяный водитель с пассажирами въехал в дерево: погиб ребенок

9 июля 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области пьяный водитель с пассажирами въехал в дерево: погиб ребенок
Пострадавший мужчина в результате ДТП. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области вблизи Макарова нетрезвый водитель столкнулся с деревом. В его автомобиле было еще шесть пассажиров.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

Авария произошла в центре села Нижиловичи, вчера, 8 июля, около 23:00. По предварительной информации, нетрезвый 46-летний водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в дерево.

"Водитель и шесть пассажиров, находившихся в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них 3 детей — в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи. Другим — медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы", — говорится в сообщении.

ДТП
Ребенок в карете скорой помощи. Фото: t.me/policekyivregion
ДТП
ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
null
Автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Фото: t.me/policekyivregion

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб военный.

Также мы писали, что 4 июля, в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП. Известно о пострадавших.

Добавим, 3 июля, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз