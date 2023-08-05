У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка: стало відомим її ім'я

Українська медійниця Аліна Поліковська, яка загинула в Грузії. Фото: Ольга Артюшенко/Facebook

Внаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинула громадянка України. Наразі правоохоронці шукають її дитину.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС, передає "Суспільне".

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"Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові", — йдеться у повідомленні.

Журналістка Ольга Артюшенко розповіла, що у Грузії загинула медійниця Аліна Поліковська. За її словами, наразі немає інформації про долю трьох її дітей, а також чоловіка.

Українська медійниця Аліна Поліковська, яка загинула в Грузії. Фото: Alina Polikovska/Facebook

"Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там із чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх — ще ні", — написала Артюшенко.

Допис Артюшенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у регіоні Рача біля курортного селища Шові в Грузії стався зсув. Це призвело до загибелі принаймні шести людей.

Також ми писали, що минулого року дві сестри та підліток, син однієї з них, вирішили піти від міського життя, переселившись у безлюдні куточки Скелястих гір Колорадо. Їхня пригода закінчилася трагічно, а їхні тіла виявлені у віддаленому районі.