У Грузії стався зсув: є загиблі і зниклі безвісти

Наслідки сходження зсуву ґрунту в Грузії. Фото: sputnik-georgia

У регіоні Рача біля курортного селища Шові в Грузії стався зсув. Це призвело до загибелі принаймні 6 людей.

Про це повідомляє Грузія Online.

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За даними видання, вранці 4 серпня стало відомо про загибель шістьох людей внаслідок цього стихійного лиха. При цьому понад 200 людей було евакуйовано із зони лиха.

Грузинське телебачення наголошує, що команди з 400 фахівців у галузі безпеки та рятувальників працюють на місці події вже другу добу. Два вертольоти також були направлені на допомогу вранці 4 серпня.

Зсув в Грузії. Фото: Новини Грузія

Зсув в Грузії. Фото: ITV.GE

Своєю чергою, міністр інфраструктури Іраклій Карселадзе зазначив, що зв'язок із 35 людьми досі не встановлений. Інцидент стався 3 серпня близько 15:15, завдавши шкоди інфраструктурі регіону.

Вночі рятувальники виявили кількох людей у лісовій місцевості, які зуміли знайти притулок від лавини. Крім того, було знайдено групу геодезистів, яка зникла після стихії.

Основні зусилля зосереджені території, де раніше розташовувалися дачі, але зараз ця зона майже повністю знищена. Рятувальники стикаються з проблемами доступу, оскільки багато ділянок виявилися непрохідними.

Нагадаємо, що минулого року дві сестри та підліток, син однієї з них, вирішили піти від міського життя, переселившись у безлюдні куточки Скелястих гір Колорадо. Їхня пригода закінчилася трагічно, і їхні тіла були виявлені у віддаленому районі.