В Грузии сошел оползень: есть погибшие и пропавшие без вести

Последствия схождения оползня в Грузии. Фото: sputnik-georgia

В регионе Рача возле курортного поселка Шови в Грузии сошел оползень. Это привело к гибели, по крайней мере, 6 человек.

Об этом сообщает Грузия Online.

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По данным издания, утром 4 августа стало известно о гибели шести человек вследствие этого стихийного бедствия. При этом больше 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Грузинское телевидение подчеркивает, что команды из 400 специалистов в области безопасности и спасателей работают на месте происшествия уже вторые сутки. Два вертолета также были направлены на помощь в утренние часы 4 августа.

Оползень в Грузии. Фото: Новости Грузия

Оползень в Грузии. Фото: ITV.GE

В свою очередь, министр инфраструктуры Ираклий Карселадзе отметил, что связь с 35 людьми до сих пор не установлена. Инцидент произошел 3 августа около 15:15, причинив ущерб инфраструктуре региона.

Ночью спасатели обнаружили несколько человек в лесной местности, которые сумели найти убежище от лавины. Кроме того, была найдена группа геодезистов, пропавшая после стихии.

Основные усилия сосредоточены на территории, где раньше располагались дачи, но сейчас эта зона почти полностью уничтожена. Спасатели сталкиваются с проблемами доступа, так как многие участки оказались непроходимыми.

Напомним, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их приключение закончилось трагически, и их тела были обнаружены в удаленном районе.