В Грузии в результате оползня погибла украинка: стало известно ее имя

Украинская журналистка Алина Поликовская, которая погибла в Грузии. Фото: Ольга Артюшенко/Facebook

В результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины. В настоящее время правоохранители ищут ее ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает "Суспільне".

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"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", — говорится в сообщении.

Журналистка Ольга Артюшенко рассказала, что в Грузии погибла журналистка Алина Поликовская. По ее словам, пока нет информации о судьбе трех ее детей, а также мужа.

Украинская журналистка Алина Поликовская, которая погибла в Грузии. Фото: Alina Polikovska/Facebook

"Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их — еще нет", — написала Артюшенко.

Пост Артюшенко. Фото: скриншот

Напомним, в регионе Рача возле курортного поселка Шови в Грузии произошел оползень. Это привело к гибели по меньшей мере шести человек.

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