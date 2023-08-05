В Грузии в результате оползня погибла украинка: стало известно ее имя
В результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины. В настоящее время правоохранители ищут ее ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает "Суспільне".
Смерть украинки в Грузии
"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", — говорится в сообщении.
Журналистка Ольга Артюшенко рассказала, что в Грузии погибла журналистка Алина Поликовская. По ее словам, пока нет информации о судьбе трех ее детей, а также мужа.
"Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их — еще нет", — написала Артюшенко.
Напомним, в регионе Рача возле курортного поселка Шови в Грузии произошел оползень. Это привело к гибели по меньшей мере шести человек.
Также мы писали, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их приключение закончилось трагически, а их тела были обнаружены в отдаленном районе.