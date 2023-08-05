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В Грузии в результате оползня погибла украинка: стало известно ее имя

5 августа 2023 15:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грузии в результате оползня погибла украинка: стало известно ее имя
Украинская журналистка Алина Поликовская, которая погибла в Грузии. Фото: Ольга Артюшенко/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины. В настоящее время правоохранители ищут ее ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает "Суспільне".

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"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", — говорится в сообщении.

Журналистка Ольга Артюшенко рассказала, что в Грузии погибла журналистка Алина Поликовская. По ее словам, пока нет информации о судьбе трех ее детей, а также мужа.

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Украинская журналистка Алина Поликовская, которая погибла в Грузии. Фото: Alina Polikovska/Facebook

"Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их — еще нет", — написала Артюшенко.

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Пост Артюшенко. Фото: скриншот

Напомним, в регионе Рача возле курортного поселка Шови в Грузии произошел оползень. Это привело к гибели по меньшей мере шести человек.

Также мы писали, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их приключение закончилось трагически, а их тела были обнаружены в отдаленном районе.

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