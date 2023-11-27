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У Франції заарештували групу підлітків, які жорстоко вбили вчителя літератури

27 листопада 2023 13:54
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У Франції заарештували групу підлітків, які жорстоко вбили вчителя літератури
Поліція Франції. Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Франції затримали шістьох підлітків, які жорстко вбили свого вчителя літератури. Суд розгляне справу за закритими дверима, їм загрожує 2,5 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters

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Як відомо, на одному з уроків учитель показав своїм учням карикатури на пророка Мухаммеда, чим розлютив багатьох батьків-мусульман, оскільки діти розповіли історії своїм родичам. Зокрема, одна з учениць, якій 15 років, звинуватила свого вчителя, однак не була присутня на уроці в цей час. Поліція розглядає її причетність.

47-річний вчитель був убитий біля своєї школи в передмісті Парижа 18-річним нападником, уродженцем Росії чеченського походження, якого поліція застрелила незабаром після нападу. Окрім того, ще п'ятьох неповнолітніх, яким на момент нападу було від 14 до 15 років, буде пред'явлено звинувачення в умисній змові або вчиненні засідки. Оскільки спершу вони відслідкували його вихід зі школи. 

Усіх шістьох неповнолітніх скерували до дитячого суду, їм може загрожувати 2,5 роки позбавлення волі. Слухання, які триватимуть до 8 грудня, проходитимуть у закритому режимі.

Нагадаємо, нещодавно в польській Познані українець вбив свою дружину та двох доньок. Родина з Вінниччини жила біля міста, чоловік працював шеф-кухарем у ресторані, однак останнім часом мав проблеми з роботою та не міг її знайти тривалий час.

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