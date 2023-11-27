Во Франции арестовали группу подростков, которые жестоко убили учителя литературы
Во Франции задержали шестерых подростков, жестоко убивших своего учителя литературы. Суд рассмотрит дело за закрытыми дверями, им грозит 2,5 года лишения свободы.
Об этом сообщает Reuters.
Убийство учителя во Франции: подростков уже арестовали
Как известно, на одном из уроков учитель показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, чем разозлил многих родителей-мусульман, поскольку дети рассказали об истории своим родственникам. В частности, одна из учениц, которой 15 лет, обвинила своего учителя, однако не присутствовала на уроке в это время. Полиция рассматривает его причастность.
47-летний учитель был убит возле своей школы в пригороде Парижа 18-летним нападающим, уроженцем России чеченского происхождения, которого полиция застрелила вскоре после нападения. Кроме того, еще пятеро несовершеннолетних, которым на момент нападения было от 14 до 15 лет, будут предъявлены обвинения в умышленном заговоре или совершении засады. Сначала они отследили его выход из школы.
Всех шести несовершеннолетних направили в детский суд, им может грозить 2,5 года лишения свободы. Слушания, которые продлятся до 8 декабря, будут проходить в закрытом режиме.
Напомним, недавно в польской Познани украинец убил свою жену и двух дочерей. Семья из Винницкой области жила возле города, мужчина работал шеф-поваром в ресторане, однако в последнее время имел проблемы с работой и не мог ее найти долгое время.
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