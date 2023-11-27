Во Франции арестовали группу подростков, которые жестоко убили учителя литературы

Полиция Франции. Фото: Wikipedia

Во Франции задержали шестерых подростков, жестоко убивших своего учителя литературы. Суд рассмотрит дело за закрытыми дверями, им грозит 2,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, на одном из уроков учитель показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, чем разозлил многих родителей-мусульман, поскольку дети рассказали об истории своим родственникам. В частности, одна из учениц, которой 15 лет, обвинила своего учителя, однако не присутствовала на уроке в это время. Полиция рассматривает его причастность.

47-летний учитель был убит возле своей школы в пригороде Парижа 18-летним нападающим, уроженцем России чеченского происхождения, которого полиция застрелила вскоре после нападения. Кроме того, еще пятеро несовершеннолетних, которым на момент нападения было от 14 до 15 лет, будут предъявлены обвинения в умышленном заговоре или совершении засады. Сначала они отследили его выход из школы.

Всех шести несовершеннолетних направили в детский суд, им может грозить 2,5 года лишения свободы. Слушания, которые продлятся до 8 декабря, будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, недавно в польской Познани украинец убил свою жену и двух дочерей. Семья из Винницкой области жила возле города, мужчина работал шеф-поваром в ресторане, однако в последнее время имел проблемы с работой и не мог ее найти долгое время.