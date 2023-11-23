В Польщі заарештували українця, який задушив дружину й двох доньок
В польській Познані українець вбив свою дружину та двох дочок. Родина з Вінниччини жила біля міста, чоловік працював шеф-кухарем у ресторані, однак останнім часом мав проблеми з роботою та не міг її знайти тривалий час.
Про це повідомляє польський Fakt.
Вбивство у Познані
Вбивство відбулося 13 листопада. Лише через п’ять днів 42-річний Сергій зізнався у злочині, заявивши, що весь цей час тіла були у будинку, де жила родина. Жертвами нелюда стали 29-річна Юлія, 4-річна Дар'я та 1,5-річна Марія, яких він душив одну за одною.
Зазначається, що в будинку перебував також 11-річний син Юлії від попереднього шлюбу. Вітчим сказав йому, що маму та сестер забрали до лікарні через коронавірус. Вони жили певний час на першому поверсі будинку, а на другому поверсі у замкнутій кімнаті лежали тіла жінки та дівчат.
В Познанській прокуратурі кажуть: останнім часом Сергій був безробітним, зловживав спиртним та азартними іграми, а також мав борги. Через це вдома завжди були сварки.
Через п’ять днів після вбивства Сергій прийшов до охоронця торгового центру в Познані, якому зізнався, що вбив свою дружину і дітей. Коли на місце прибули поліціянти, вони виявили тіла загиблих. Українця заарештували, наразі йому інкримінують довічне ув’язнення.
Що відомо про вбивцю
Польські ЗМІ дізналися подробиці про заарештованого. Після школи Сергій поїхав до Москви навчатися і вже в 22 роки працював в елітних ресторанах шеф-кухарем. Після заробітків у Росії він повернувся в Україну, працював там, де й познайомився з Юлією. Він був дуже успішним: брав участь у кулінарних конкурсах України, де здобував призові місця. П'ять років тому він виїхав до Польщі. Через рік до нього приїхала Юлія, де й народила від нього двох дітей. Родина жила у селі Пущиків під Познанню, де винаймала будинок.
Нагадаємо, що раніше польська поліція затримала у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, в рюкзаку якого знайшли кілька бойових набоїв та світлошумову гранату. Ще раніше у Любліні знайшли мертвою 50-річну громадянку України. До своєї смерті вона вийшла з лікарні та зникла за незрозумілих обставин.
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