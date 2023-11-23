В Польщі заарештували українця, який задушив дружину й двох доньок

Польський правоохоронець веде заарештованого українця. Фото: Fakt

В польській Познані українець вбив свою дружину та двох дочок. Родина з Вінниччини жила біля міста, чоловік працював шеф-кухарем у ресторані, однак останнім часом мав проблеми з роботою та не міг її знайти тривалий час.

Про це повідомляє польський Fakt.

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Вбивство у Познані

Вбивство відбулося 13 листопада. Лише через п’ять днів 42-річний Сергій зізнався у злочині, заявивши, що весь цей час тіла були у будинку, де жила родина. Жертвами нелюда стали 29-річна Юлія, 4-річна Дар'я та 1,5-річна Марія, яких він душив одну за одною.

Зазначається, що в будинку перебував також 11-річний син Юлії від попереднього шлюбу. Вітчим сказав йому, що маму та сестер забрали до лікарні через коронавірус. Вони жили певний час на першому поверсі будинку, а на другому поверсі у замкнутій кімнаті лежали тіла жінки та дівчат.

Будинок, в якому жила родина. Джерело: newspix

В Познанській прокуратурі кажуть: останнім часом Сергій був безробітним, зловживав спиртним та азартними іграми, а також мав борги. Через це вдома завжди були сварки.

Спікер Познанської прокуратури Лукаш Вавжиняк. Джерело: скриншот

Через п’ять днів після вбивства Сергій прийшов до охоронця торгового центру в Познані, якому зізнався, що вбив свою дружину і дітей. Коли на місце прибули поліціянти, вони виявили тіла загиблих. Українця заарештували, наразі йому інкримінують довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивцю

Заарештований Сергій. Джерело: соцмережі

Польські ЗМІ дізналися подробиці про заарештованого. Після школи Сергій поїхав до Москви навчатися і вже в 22 роки працював в елітних ресторанах шеф-кухарем. Після заробітків у Росії він повернувся в Україну, працював там, де й познайомився з Юлією. Він був дуже успішним: брав участь у кулінарних конкурсах України, де здобував призові місця. П'ять років тому він виїхав до Польщі. Через рік до нього приїхала Юлія, де й народила від нього двох дітей. Родина жила у селі Пущиків під Познанню, де винаймала будинок.

Нагадаємо, що раніше польська поліція затримала у варшавському аеропорту "Модлін" 25-річного громадянина України, в рюкзаку якого знайшли кілька бойових набоїв та світлошумову гранату. Ще раніше у Любліні знайшли мертвою 50-річну громадянку України. До своєї смерті вона вийшла з лікарні та зникла за незрозумілих обставин.