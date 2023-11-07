У Польщі знайшли мертвою українку, яка зникла за загадкових обставин
У польському місті Люблін знайшли мертвою 50-річну громадянку України. До своєї смерті вона вийшла з лікарні та зникла за незрозумілих обставин.
Про це повідомляє onet.pl.
Як знайшли українку
Зазначається, що жінку шукали протягом тижня.
За словами Каміля Ґоленбйовського з Люблінської комендатури поліції, перехожий знайшов труп жінки у кущах на вулиці Лещинського в суботу близько 16:00.
Чи було це вбивством
"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесних ушкоджень, які б указували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", — зазначив Ґоленбйовський.
Як відомо, українка вийшла з медзакладу та не відповідала на дзвінки своїм рідним.
Нагадаємо, раніше у США заарештували українську біженку з Одеси за побиття трирічного сина, яке зафіксувала камера. На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а потім підняла його і кинула на землю.
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