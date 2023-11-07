У Польщі знайшли мертвою українку, яка зникла за загадкових обставин

Поліція Польщі. Ілюстративне фото: DarSzach / Shutterstock

У польському місті Люблін знайшли мертвою 50-річну громадянку України. До своєї смерті вона вийшла з лікарні та зникла за незрозумілих обставин.

Про це повідомляє onet.pl.

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Зазначається, що жінку шукали протягом тижня.

За словами Каміля Ґоленбйовського з Люблінської комендатури поліції, перехожий знайшов труп жінки у кущах на вулиці Лещинського в суботу близько 16:00.

Чи було це вбивством

"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесних ушкоджень, які б указували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", — зазначив Ґоленбйовський.

Як відомо, українка вийшла з медзакладу та не відповідала на дзвінки своїм рідним.

Нагадаємо, раніше у США заарештували українську біженку з Одеси за побиття трирічного сина, яке зафіксувала камера. На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а потім підняла його і кинула на землю.