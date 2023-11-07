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У Польщі знайшли мертвою українку, яка зникла за загадкових обставин

7 листопада 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Польщі знайшли мертвою українку, яка зникла за загадкових обставин
Поліція Польщі. Ілюстративне фото: DarSzach / Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У польському місті Люблін знайшли мертвою 50-річну громадянку України. До своєї смерті вона вийшла з лікарні та зникла за незрозумілих обставин. 

Про це повідомляє onet.pl.

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Як знайшли українку

Зазначається, що жінку шукали протягом тижня.

За словами Каміля Ґоленбйовського з Люблінської комендатури поліції, перехожий знайшов труп жінки у кущах на вулиці Лещинського в суботу близько 16:00.

Чи було це вбивством

"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесних ушкоджень, які б указували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", — зазначив Ґоленбйовський. 

Як відомо, українка вийшла з медзакладу та не відповідала на дзвінки своїм рідним. 

Нагадаємо, раніше у США заарештували українську біженку з Одеси за побиття трирічного сина, яке зафіксувала камера. На кадрах видно, як жінка спершу била свого сина, а потім підняла його і кинула на землю.

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