В Польше нашли мертвой украинку, которая исчезла при загадочных обстоятельствах
В польском городе Люблин нашли мертвой 50-летнюю гражданку Украины. До своей смерти она вышла из больницы и скрылась при непонятных обстоятельствах.
Об этом сообщает onet.pl.
Как нашли украинку
Отмечается, что женщину искали в течение недели.
По словам Камиля Голленбовского из Люблинской комендатуры полиции, прохожий нашел труп женщины в кустах на улице Лещинского в субботу около 16:00.
Было ли это убийством
"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — отметил Голенбевский.
Как известно, украинка вышла из медучреждения и не отвечала на звонки своим родным.
Напомним, ранее в США арестовали украинскую беженку из Одессы за избиение трехлетнего сына, зафиксированное камерой. На кадрах видно, как женщина сначала избивала своего сына, а потом подняла его и бросила на землю.
Читайте Новини.LIVE!