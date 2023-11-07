В Польше нашли мертвой украинку, которая исчезла при загадочных обстоятельствах

Полиция Польши. Иллюстративное фото: DarSzach/Shutterstock

В польском городе Люблин нашли мертвой 50-летнюю гражданку Украины. До своей смерти она вышла из больницы и скрылась при непонятных обстоятельствах.

Об этом сообщает onet.pl.

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Как нашли украинку

Отмечается, что женщину искали в течение недели.

По словам Камиля Голленбовского из Люблинской комендатуры полиции, прохожий нашел труп женщины в кустах на улице Лещинского в субботу около 16:00.

Было ли это убийством

"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — отметил Голенбевский.

Как известно, украинка вышла из медучреждения и не отвечала на звонки своим родным.

Напомним, ранее в США арестовали украинскую беженку из Одессы за избиение трехлетнего сына, зафиксированное камерой. На кадрах видно, как женщина сначала избивала своего сына, а потом подняла его и бросила на землю.