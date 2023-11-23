В Польше арестовали украинца, задушившего жену и двух дочерей

Польский полицейский ведет арестованного украинца. Фото: Fakt

В польской Познани украинец убил свою жену и двух дочерей. Семья из Винницкой области жила возле города, мужчина работал шеф-поваром в ресторане, однако в последнее время имел проблемы с работой и не мог ее найти долгое время.

Об этом сообщает польский Fakt.

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Убийство в Познани

Убийство произошло 13 ноября. Спустя всего пять дней 42-летний Сергей признался в преступлении, заявив, что все это время тела были в доме, где жила семья. Жертвами изверга стали 29-летняя Юлия, 4-летняя Дарья и 1,5-летняя Мария, которых он душил одну за другой.

В доме находился также 11-летний сын Юлии от предыдущего брака. Отчим сказал ему, что маму и сестер забрали в больницу из-за коронавируса. Они жили некоторое время на первом этаже дома, а на втором этаже в запертой комнате лежали тела женщины и девочек.

Дом, где жила семья. Источник: newspix

В Познанской прокуратуре говорят: в последнее время Сергей был безработным, злоупотреблял спиртными и азартными играми, а также имел долги. Поэтому дома всегда были ссоры.

Спикер Познанской прокуратуры Лукаш Вавжиняк. Источник: скриншот

Через пять дней после убийства Сергей пришел к охраннику торгового центра в Познани, которому признался, что убил свою жену и детей. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили тела погибших. Украинца арестовали, сейчас ему инкриминируют пожизненное заключение.

Что известно об убийце

Арестованный Сергей. Источник: соцсети

Польские СМИ узнали подробности об арестованном. После школы Сергей уехал в Москву учиться и уже в 22 года работал в элитных ресторанах шеф-поваром. После заработков в России он вернулся в Украину, работал там, где и познакомился с Юлией. Он был очень успешным: участвовал в кулинарных конкурсах Украины, где получал призовые места. Пять лет тому назад он уехал в Польшу. Через год к нему приехала Юлия, где родила от него двоих детей. Семья жила в селе Пущиков под Познанью, где снимала дом.

Напомним, что ранее польская полиция задержала в варшавском аэропорту "Модлин" 25-летнего гражданина Украины, в рюкзаке которого нашли несколько боевых патронов и светошумовую гранату. Еще раньше в Люблине обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку Украины. До своей смерти она вышла из больницы и пропала при невыясненных обстоятельствах.