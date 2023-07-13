У Феодосії біля будинку російського пропагандиста стався вибух: що відомо

Російський блогер Олександр Таліпов. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Криму, а саме у Феодосії, в одному із дворів, де живе російський блогер-пропагандист Олександр Таліпов, стався вибух. За його словами, вибухівку заклали у мопед, який стояв біля будинку.

Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на телеграм-канал блогера.

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"У районі 19 години пролунав дуже сильний вибух, захиталися стіни в будинку, було чути звук розбитого скла. Вийшовши у двір, побачив мопед, що горів поряд з під’їздом. По периметру будинку вибило у багатьох вікнах шибки", — зазначив він.

Як стало відомо, вибух стався через детонацію безоболонкового вибухового пристрою без елементів, які вражають. Бомбу заклали у багажник мопеда. За попередньою інформацією, її вага склала близько 400 грам у тротиловому еквіваленті.

Чи є постраждалі

"Постраждали троє людей: 85-річна пенсіонерка, 61-річна жінка та 25-річна дівчина. Їх доправили до міської лікарні з різаними та осколковими пораненнями. Через вибух у будинку вибило майже сотню вікон. Порушено справу про замах на вбивство двох і більше людей", — пишуть у російському телеграм-каналі "Baza".

Хто такий Олександр Таліпов

Олександр Таліпов є відомим колаборантом та прокремлівським блогером. Він допомагає російським окупантам. Також зрадник створив інформаційний ресурс з пропагандою "Кримський смерш". Чоловік перебуває у базі "Миротворець".

Нагадаємо, раніше на Черкащині Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП). Він закликав Росію захопити всю Україну.