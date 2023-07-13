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В Феодосии у дома российского пропагандиста произошел взрыв: что известно

13 июля 2023 13:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Феодосии у дома российского пропагандиста произошел взрыв: что известно
Российский блоггер Александр Талипов. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Феодосии, в одном из дворов, где живет российский блоггер-пропагандист Александр Талипов, произошел взрыв. По его словам, взрывчатку заложили в стоящий возле дома мопед.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на телеграмм-канал блоггера.

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"В районе 19 часов раздался очень сильный взрыв, закачались стены в доме, был слышен звук разбитого стекла. Выйдя во двор, увидел горящий рядом с подъездом мопед. По периметру дома выбило во многих окнах стекла", — отметил он.

Как стало известно, взрыв произошел из-за детонации безоболочного взрывного устройства без поражающих элементов. Бомбу заложили в багажник мопеда. По предварительной информации, ее вес составил около 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

Есть ли пострадавшие

"Пострадали три человека: 85-летняя пенсионерка, 61-летняя женщина и 25-летняя девушка. Их доставили в городскую больницу с резаными и осколочными ранениями. Из-за взрыва в доме выбили почти сотню окон. Возбуждено дело о покушении на убийство двух и более человек", — пишут в российском телеграмм-канале "Baza".

Кто такой Александр Талипов

Александр Талипов является известным коллаборантом и прокремлевским блоггером. Он помогает русским оккупантам. Также изменник создал информационный ресурс с пропагандой "Крымский смерш". Мужчина находится в базе "Миротворец".

Напомним, ранее в Черкасской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП). Он призвал Россию захватить всю Украину.

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