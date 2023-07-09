Поблизу Кримського мосту пронісся потужний смерч: відео

Смерч біля Кримського мосту. Фото: скриншот з відео

У неділю, 9 липня, неподалік Кримського моста пронісся потужний смерч. Найближчим часом на півострові очікуються дощі з градом і сильним вітром.

Відповідні відео негоди почали ширитись соцмережами.

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У неділю, 9 липня, в Криму — біля побудованого окупантами Керченського мосту пронісся потужний смерч. На відео видно, як небо заполонили величезні чорні хмари та зірвався сильний вітер.

У мережі жартують, що росіян наздогнала карма і сама природа "говорить", що їм потрібно зникнути.

Негода в Сочі

Сьогодні негода вирувала і в російському місті Сочі. Там за день випало близько 80 міліметрів опадів. В деяких регіонах вода досягала людям до пояса, затопило авто, всі дороги та будинки. Обсяги зливових вод у десятки разів перевищували розрахункові параметри систем водовідведення.

Нагадаємо, 6 липня у Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані сильними зливами, що тривали протягом останніх днів. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.