У Китаї сталися масштабні повені та зсуви ґрунту: є багато загиблих

Наслідки повені у Китаї. Фото: CFP

У Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані триваючими протягом останніх днів сильними зливами. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.

Про це повідомляє CGTN.

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Що пошкодила негода

Така негода порушила життя для понад 130 тисяч людей у 19 районах і округах Чунцина. Через високу воду знищено в муніципалітеті понад 7 500 гектарів посівів.

У міському районі Ваньчжоу, який найбільш постраждав, кількість опадів сягнула понад 261 міліметр на добу. В цьому районі через опади обвалилося майже 140 будинків та пошкодилось ще понад 220 помешкань.

Додаткова допомога

Для того, щоб допомогти жителям, було направлено тисячі рятувальників та потрібна техніка. Понад 2,5 тисячі надзвичайників працюють у Ваньчжоу.

Рятувальники у пошуках людей. Фото: CFP

"У середу Міністерство фінансів Китаю та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій виділили 320 мільйонів юанів (44 мільйони доларів) коштів на допомогу постраждалим від стихійних лих на підтримку зусиль з надання допомоги в 16 провінційних регіонах, включаючи муніципалітет Чунцин і провінцію Сичуань", — йдеться у повідомленні.

Загроза інснує

Крім того, за інформацією міського гідрометцентру, з ранку 6 липня до ночі 7 липня в деяких районах Чунцина будуть йти сильні дощі, тому ризик катастроф залишається високим.

Нагадаємо, у суботу, 1 липня, у китайській провінції Цзянсі стався потужний вибух на хімічному заводі. За попередньою інформацією, горіло силіконове мастило.