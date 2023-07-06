В Китае произошли масштабные наводнения и оползни: есть много погибших
В Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, вызванные продолжающимися в последние дни сильными ливнями. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.
Об этом сообщает CGTN.
Что повредило ненастье
Такое ненастье нарушило жизнь более 130 тысяч человек в 19 районах и округах Чунцина. Из-за высокой воды уничтожено в муниципалитете более 7500 гектаров посевов.
В наиболее пострадавшем городском районе Ваньчжоу количество осадков достигло более 261 миллиметра в сутки. В этом районе из-за осадков обрушилось почти 140 домов и повредилось еще более 220 помещений.
Дополнительная помощь
Для того, чтобы помочь жителям, были направлены тысячи спасателей и нужная техника. Более 2,5 тысяч чрезвычайников работают в Ваньчжоу.
"В среду Министерство финансов Китая и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций выделили 320 миллионов юаней (44 миллиона долларов) средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий в поддержку усилий по оказанию помощи в 16 провинциальных регионах, включая муниципалитет Чунцин и провинцию Сычуань", — говорится в сообщении.
Угроза существует
Кроме того, по информации городского гидрометцентра, с утра 6 июля по ночи 7 июля в некоторых районах Чунцина будут идти сильные дожди, поэтому риск катастроф остается высоким.
Напомним, в субботу, 1 июля, в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе. По предварительной информации, горело силиконовое масло.