Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Катастрофы arrow В Китае произошли масштабные наводнения и оползни: есть много погибших arrow

В Китае произошли масштабные наводнения и оползни: есть много погибших

6 июля 2023 08:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Китае произошли масштабные наводнения и оползни: есть много погибших
Последствия наводнения в Китае. Фото: CFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, вызванные продолжающимися в последние дни сильными ливнями. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.

Об этом сообщает CGTN.

Читайте также:

Что повредило ненастье

Такое ненастье нарушило жизнь более 130 тысяч человек в 19 районах и округах Чунцина. Из-за высокой воды уничтожено в муниципалитете более 7500 гектаров посевов.

В наиболее пострадавшем городском районе Ваньчжоу количество осадков достигло более 261 миллиметра в сутки. В этом районе из-за осадков обрушилось почти 140 домов и повредилось еще более 220 помещений.

Дополнительная помощь

Для того, чтобы помочь жителям, были направлены тысячи спасателей и нужная техника. Более 2,5 тысяч чрезвычайников работают в Ваньчжоу.

Поиск людей в опасности в районе Ваньчжоу, Чунцин, 4 июля 2023 г. /CFP
Спасатели в поисках людей. Фото: CFP

"В среду Министерство финансов Китая и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций выделили 320 миллионов юаней (44 миллиона долларов) средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий в поддержку усилий по оказанию помощи в 16 провинциальных регионах, включая муниципалитет Чунцин и провинцию Сычуань", говорится в сообщении.

Угроза существует

Кроме того, по информации городского гидрометцентра, с утра 6 июля по ночи 7 июля в некоторых районах Чунцина будут идти сильные дожди, поэтому риск катастроф остается высоким.

Напомним, в субботу, 1 июля, в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе. По предварительной информации, горело силиконовое масло.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз