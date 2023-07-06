В Китае произошли масштабные наводнения и оползни: есть много погибших

Последствия наводнения в Китае. Фото: CFP

В Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, вызванные продолжающимися в последние дни сильными ливнями. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.

Об этом сообщает CGTN.

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Что повредило ненастье

Такое ненастье нарушило жизнь более 130 тысяч человек в 19 районах и округах Чунцина. Из-за высокой воды уничтожено в муниципалитете более 7500 гектаров посевов.

В наиболее пострадавшем городском районе Ваньчжоу количество осадков достигло более 261 миллиметра в сутки. В этом районе из-за осадков обрушилось почти 140 домов и повредилось еще более 220 помещений.

Дополнительная помощь

Для того, чтобы помочь жителям, были направлены тысячи спасателей и нужная техника. Более 2,5 тысяч чрезвычайников работают в Ваньчжоу.

Спасатели в поисках людей. Фото: CFP

"В среду Министерство финансов Китая и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций выделили 320 миллионов юаней (44 миллиона долларов) средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий в поддержку усилий по оказанию помощи в 16 провинциальных регионах, включая муниципалитет Чунцин и провинцию Сычуань", — говорится в сообщении.

Угроза существует

Кроме того, по информации городского гидрометцентра, с утра 6 июля по ночи 7 июля в некоторых районах Чунцина будут идти сильные дожди, поэтому риск катастроф остается высоким.

Напомним, в субботу, 1 июля, в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе. По предварительной информации, горело силиконовое масло.