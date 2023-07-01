У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі

Наслідки вибуху на заводі у Китаї. Фото: скриншот

У суботу, 1 липня, у китайській провінції Цзянсі стався потужний вибух на хімічному заводі. За попередньою інформацією, горить силіконове мастило.

Про це повідомляє місцеве видання China Daily.

Читайте також:

Вибух на хімзаводі у Китаї

Повідомляється, що працівників заводу евакуювали. Також ймовірно, що могли постраждати чи загинути люди. Однак, на підприємстві стверджують, що внаслідок вибуху жертв немає.

Наразі, причину катастрофи встановлюють. На місці працюють всі необхідні служби.

На кадрах, які оприлюднили у мережі, можна побачити стіну густого чорного диму, який піднявся над хімічним заводом. Судячи з цього, вибух був досить потужний.

Нагадаємо, раніше у Львівській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок події загинули мати та її дитина.

Додамо, що раніше загорілась триповерхова будівля заводу в Одесі. Понад сімдесят рятувальників майже дві години гасили пожежу.