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В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе

1 июля 2023 14:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе
Последствия взрыва на заводе в Китае. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 1 июля, в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе. По предварительной информации, горит силиконовое масло.

Об этом сообщает местное издание China Daily.

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Сообщается, что работники завода были эвакуированы. Также возможно, что могли пострадать или погибнуть люди. Однако на предприятии утверждают, что в результате взрыва жертв нет.

Пока причину катастрофы устанавливают. На месте работают все необходимые службы.

На кадрах, обнародованных в сети, можно увидеть стену густого черного дыма, поднявшегося над химическим заводом. Судя по этому, взрыв был достаточно мощный.

 

Напомним, ранее во Львовской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли мать и ее ребенок.

Ранее загорелось трехэтажное здание завода в Одессе. Более семидесяти спасателей почти два часа тушили пожар.

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