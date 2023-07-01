На в'їзді на Кримський міст утворився багатокілометровий затор

Затор перед Кримським мостом. Фото: скриншот з відео

На в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю утворився великий затор. Росіяни оглядають всі автомобілі.

Про це повідомляє "Медуза".

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Затор перед Кримським мостом

Міністр транспорту тимчасово окупованого Криму Микола Лукашенко розповів, що до дев'ятої ранку затор розтягнувся на п'ять кілометрів. За його словами, час очікування огляду становить понад дві години.

Сервіс "Яндекс. Карты" повідомив, що станом на 11:40 затор перевищив шість кілометрів.

За словами Лукашенка, на лінії огляду на Кримському мосту направили додаткових співробітників. До того ж було посилено контроль за їхньою роботою.

"Обстановка просто жах. Ми ніч не спали. Їхали, щоб проскочити без заторів. А в підсумку стоїмо практично без води, їжі, з двома маленькими дітьми. Сил уже немає. Пропускна система абсолютно не налагоджена. Ми стоїмо з раннього ранку, коли почнеться пекло, буде взагалі жесть", — розповіла жінка, яка опинилася в заторі, для росЗМІ.

Допис "Медузи". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.

Також ми писали, що російські окупанти прагнуть налагодити поромну переправу між Кримом та Таманським півостровом.