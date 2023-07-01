На въезде на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка
На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась большая пробка. Россияне осматривают все автомобили.
Об этом сообщает "Медуза".
Пробка перед Крымским мостом
Министр транспорта временно оккупированного Крыма Николай Лукашенко рассказал, что к девяти утрам пробка растянулась на пять километров. По его словам, время ожидания досмотра составляет более двух часов.
Сервис "Яндекс. Карты" сообщил, что по состоянию на 11:40 пробка превысила шесть километров.
По словам Лукашенко, на линии досмотра на Крымском мосту направили дополнительных сотрудников. К тому же был усилен контроль за их работой.
"Обстановка просто кошмар. Мы ночь не спали. Ехали, чтобы проскочить без пробок. А в итоге стоим практически без воды, еды, с двумя маленькими детьми. Сил уже нет. Пропускная система совершенно не налажена. Мы стоим с раннего утра, когда начнется пекло, будет вообще жесть", — рассказала женщина, оказавшаяся в пробке, для росСМИ.
Напомним, российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.
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