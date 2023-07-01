На въезде на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка

Пробка перед Крымским мостом. Фото: скриншот с видео

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась большая пробка. Россияне осматривают все автомобили.

Об этом сообщает "Медуза".

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Пробка перед Крымским мостом

Министр транспорта временно оккупированного Крыма Николай Лукашенко рассказал, что к девяти утрам пробка растянулась на пять километров. По его словам, время ожидания досмотра составляет более двух часов.

Сервис "Яндекс. Карты" сообщил, что по состоянию на 11:40 пробка превысила шесть километров.

По словам Лукашенко, на линии досмотра на Крымском мосту направили дополнительных сотрудников. К тому же был усилен контроль за их работой.

"Обстановка просто кошмар. Мы ночь не спали. Ехали, чтобы проскочить без пробок. А в итоге стоим практически без воды, еды, с двумя маленькими детьми. Сил уже нет. Пропускная система совершенно не налажена. Мы стоим с раннего утра, когда начнется пекло, будет вообще жесть", — рассказала женщина, оказавшаяся в пробке, для росСМИ.

Пост "Медузы". Фото: скриншот

Напомним, российские оккупационные войска и спецслужбы ужесточили контроль за населением аннексированного Крыма. Оккупанты проверяют документы и смартфоны у жителей Крымского полуострова.

Также мы писали, что российские оккупанты стремятся наладить паромную переправу между Крымом и Таманским полуостровом.