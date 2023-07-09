Возле Крымского моста пронесся мощный смерч: видео
В воскресенье, 9 июля, недалеко от Крымского моста пронесся мощный смерч. В ближайшее время на острове ожидаются дожди с градом и сильным ветром.
Соответствующие видео непогоды начали распространяться соцсетями.
Смерч в Крыму
В воскресенье, 9 июля, в Крыму возле построенного оккупантами Керченского моста пронесся мощный смерч. На видео видно, как небо заполонили огромные черные тучи и сорвался сильный ветер.
В сети шутят, что россиян догнала карма и сама природа "говорит", что им нужно исчезнуть.
Непогода в Сочи
Сегодня непогода бурлила и в российском городе Сочи. Там за день выпало около 80 миллиметров осадков. В некоторых регионах вода достигала людям до пояса, затопило авто, все дороги и дома. Объемы ливневых вод в десятки раз превышали расчетные параметры систем водоотведения.
Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.