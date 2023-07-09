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Возле Крымского моста пронесся мощный смерч: видео

9 июля 2023 13:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Возле Крымского моста пронесся мощный смерч: видео
Смерч возле Крымского моста. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 9 июля, недалеко от Крымского моста пронесся мощный смерч. В ближайшее время на острове ожидаются дожди с градом и сильным ветром.

Соответствующие видео непогоды начали распространяться соцсетями.

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Смерч в Крыму

В воскресенье, 9 июля, в Крыму возле построенного оккупантами Керченского моста пронесся мощный смерч. На видео видно, как небо заполонили огромные черные тучи и сорвался сильный ветер.

В сети шутят, что россиян догнала карма и сама природа "говорит", что им нужно исчезнуть.

Непогода в Сочи

Сегодня непогода бурлила и в российском городе Сочи. Там за день выпало около 80 миллиметров осадков. В некоторых регионах вода достигала людям до пояса, затопило авто, все дороги и дома. Объемы ливневых вод в десятки раз превышали расчетные параметры систем водоотведения.

Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.

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