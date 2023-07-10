Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП повідомили про підозру
На Черкащині Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП). Він закликав Росію захопити всю Україну.
Про це повідомила СБУ.
Що відомо про діяльність клірика
Як повідомили правоохоронці, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля..
Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів.
Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення загарбниками всієї території України.
Обшуки у колаборанта
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:
- комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
- заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.
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Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
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Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
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Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
Яке покарання чекає на клірика
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 10 липня Служба безпеки України припинила діяльність ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік здавав позиції ЗСУ та планував удар по військовому шпиталю на Миколаївщині.