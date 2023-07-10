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Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП повідомили про підозру

10 липня 2023 15:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП повідомили про підозру
Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Черкащині Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП). Він закликав Росію захопити всю Україну.

Про це повідомила СБУ.

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Що відомо про діяльність клірика

Як повідомили правоохоронці, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника Кремля..

Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення загарбниками всієї території України.

Обшуки у колаборанта

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

  • комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;
  • заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.
  • Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
  • Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
  • Обшуки у клірика УПЦ МП. Фото: СБУ
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Яке покарання чекає на клірика

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 10 липня Служба безпеки України припинила діяльність ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік здавав позиції ЗСУ та планував удар по військовому шпиталю на Миколаївщині. 

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