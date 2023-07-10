Планував удар по шпиталю на Миколаївщині: СБУ затримала агента РФ

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік здавав позиції ЗСУ та планував удар по військовому шпиталю на Миколаївщині.

Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисник активно об'їжджав територію області та надсилав приховані фотографії з місць розташування підрозділів Збройних Сил. Він також вказував точні координати військових об'єктів на електронній карті та збирав інформацію про рівень їхньої охорони.

Затримання агента РФ

Співробітники СБУ затримали зловмисника при його спробі фотографувати шпиталь та одну з військових частин ЗСУ. У нього було вилучено мобільний телефон з великою кількістю фотографій, готових до відправлення.

За даними розслідування, злочинці планували використати отриману інформацію для здійснення цілеспрямованих повітряних ударів на територію області.

Що відомо про поплічника РФ

Виявилося, що зловмисником був місцевий мешканець, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до РФ і декілька разів публікував ці думки в проросійських Телеграм-каналах.

Саме так він привернув до себе увагу російських спецслужб, представники яких зв'язалися з ним навесні 2022 року через один з месенджерів, пропонуючи співпрацю.

Яке покарання чекає на чоловіка

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Більше про зрадників

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Одеси. Його підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Також ми писали, що приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресорці. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.